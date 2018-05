Аналітиків «Сбербанку» звільнили за звіт з критикою «Газпрому»

Слідом за автором критичних звітів про «Роснефти» і «Газпромі» Олександром Фэком Sberbank CIB і залишає його начальник аналітичного підрозділу Олександр Кудрін.

Начальник аналітичного підрозділу Sberbank CIB Олександр Кудрін йде у відставку. У прес-службі «Сбербанку» пояснили, що відхід керівника Sberbank Investment Research Кудріна планується за угодою сторін.

Читайте також«Газпром» збільшив поставки газу на Донбас, але вже не виставляє за нього рахунки «Нафтогазу»

В очолюваному Кудріним підрозділі Sberbank CIB працював Олександр Фек — автор критичних звітів про «Роснефть» і «Газпром». У травневій доповіді, де він був одним із авторів, висловлювалося твердження, що компанія працює в інтересах своїх підрядників, а не акціонерів. Фек був звільнений з Sberbank CIB напередодні, 22 травня, передає РБК.

Старший віце-президент "Сбербанку" і керівник Sberbank CIB Ігор Буланцев роботу Фека назвав «непрофесійним звітом, виконаним із явними порушеннями не тільки внутрішніх нормативних документів нашої компанії, але і з порушенням етичних норм». «У нашій компанії існують жорсткі процедури комплаєнсу, і кожен співробітник зобов'язаний дотримуватися їх», — говорив він. Сам аналітик розповідав, що ініціатива звіту про «Газпром» виходила особисто від нього.

У травневому звіті Sberbank CIB, авторами якого є Фек і Ганна Котельникова, головними бенефіціарами проектів «Газпрому» з будівництва газопроводів («Сила Сибіру», «Північний потік-2», «Турецький потік») названі підрядники — «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга і «Стройтранснефтегаз» (близько 50% належить Геннадію Тимченку та його сім'ї).

Восени Фек і його співавтори Котельникова і Валерій Нестеров склали звіт з критикою «Роснефти», який називався Rosneft: We Need to Talk About Igor («Роснефть»: треба поговорити про Ігоря»). У ньому критикувалося те, що «Роснефть» всупереч очікуванням інвесторів не зменшила борг, а спрямувала $22 млрд «на придбання без чіткої сфокусованості». У доповіді особисто критикувався голова «Роснефти» Ігор Сєчін. Після виходу цієї доповіді Sberbank CIB вибачився перед компанією та вніс корективи в доповідь.