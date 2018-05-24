Український студент побудував бізнес із мільйонним оборотом без власного капіталу - ЗМІ

В Україні немає дефіциту коштів, є дефіцит ідей і людей, здатних їх реалізовувати в легальному полі, пише Новое время, називаючи молодого підприємця Філіппенкова "золотим запасом країни".

Олексій Філіппенков почав шлях у бізнесі, навчаючись на біологічному факультеті Запорізького університету. У результаті Україна не отримала вченого, але отримала успішного бізнесмена, якому світить велике майбутнє.

Як пише у свіжому номері Новое время, 22-річний Філіппенков за три роки пройшов шлях довжиною як мінімум в 1 млн грн. Тепер він співвласник двох майстерень. Одна - з виробництва велокав'ярень Coffee Brew Bike, друга - мережевий фастфуд Майстерня пончиків.

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Молодий бізнесмен планує вийти на міжнародний рівень, а також відкрити власний гіпермаркет. "У мене є мрія - мати свій гіпермаркет. Коли я купую продукти в Ашані, питаю у своєї дівчини: чуєш симфонію кас? Я уявляю ці грошові потоки, які ллються через каси", - розмірковіє він.

Свій перший капітал в 6 тисяч гривень студент заробив зовсім недавно. У 2015 році він і його друзі домовилися з керівництвом літнього кінотеатру в центрі Запоріжжя вечорами у вихідні дні крутити фільми. Вхідний квиток - 30 грн. Бажаючих збирали в соцмережах за допомогою розсилок. Заробіток приходив також від продажу в кінотеатрі напоїв та бургерів, які готувала спеціально найнята людина. Проект жив кілька місяців, але досить скоро помер по об'єктивним, але не залежним від підприємця причинами. По-перше, завадили часті негоди, вони зривали покази. По-друге, крутити неліцензійне відео довго неможливо.

У тому ж 2015 році запорізький студент повернувся з десятиденної поїздки по Ізраїлю. Там він вперше спробував каву з кардамоном. Приїхавши додому, він написав у Facebook місцевому мультипрофільному підприємцю Віталію Івахову, який, крім усього іншого, спеціалізується на обжарці та продажу кави під брендом ISLA. Повідомлення було таке: "У мене є кава з Ізраїлю. Хочу вам її продати. Я знаю, як налагодити поставки". Насправді нічого у Філіппенкова не було, крім пачки кави, купленій у ізраїльському маркеті. Чистий блеф. "Прикольно. Приїжджай", - відповів Івахов. Уже на місці бізнесмен показав своєму юному гостю цех по прожарюванню зеленої кави і вразив масштабом обороту. Тепер Філіппенкову стало ясно, якою наївною виглядає його ідея продати Івахову просмажену, упаковану в Ізраїлі каву. "Тоді він мені сказав: я тебе запам'ятав і до тебе звернуся", - згадує Філіппенков. Так і сталося.

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Ідея для реалізації в Запоріжжі, запропонована Іваховым, полягала в тому, щоб зібрати велокав'ярню і продавати з неї напої. Такі мобільні кав'ярні 50-річний підприємець побачив у США. Йому здалося, що зробити таку машину і продавати з неї каву здатен Філіппенков, якому тоді було 19 років.

На розробку і складання велокав'ярні у Філіппенкова пішло три місяці. Потім йому довелося освоїти професію бариста і самоорганізуватися. Наприклад, встановлювати свій кофебайк на всіляких фестивалях, виставках, конгресах, щоб поїти гостей напоєм. Потрібно було вести переговори з організаторами, як це було на книжковому форумі Толока. Всі витрати на стартап були відбиті за три місяці. У результаті народився малий бізнес. Але Філіппенкову здалося, що на одному велосипеді далеко не заїдеш. І тоді він організував цех по виробництву таких байків та їх продаж. У підсумку зайнявся масштабуванням бізнесу, а також просуванням свого ноу-хау через спеціалізовані виставки, соцмережі та інші доступні йому ресурси. У новій справі він отримував частку в 50 %.

У найкоротші терміни Філіппенков налагодив нову справу - Coffee Brew Bike. Велокав'ярні з'явилися по всій Україні - у Запоріжжі, Одесі, Києві та інших містах. Зараз Філіппенков виконує замовлення для США. Його повністю обладнана "тачанка" обходиться замовникові до $ 2 тис. Недорого, вважає Філіппенков. Крім того, він бачить у своїй справі ще одну важливу місію: “Ідея в тому, щоб створити бізнес, який може дозволити собі кожен. $2 тис. можуть дозволити собі багато".

Популярний в країні шоумен Дмитро Чекалкін - один з них. “Такий велосипед я купив для свого родича в Києві, - розповідає він. - Він стоїть на виході з універмагу Україна. Люди підходять, беруть каву". Всього Чекалкін купив три кавабайки - так глибоко його пройняла запорізька ідея.

Ще одним наставником Філіппенкова став Гарік Корогодський, співвласник ТЦ Dream Town в Києві. “Він мене проконсультував з багатьох питань, у тому числі як потрапити в ТЦ, - розповідає Филиппенков. - Фішка в тому, що ніяк. Торгові центри забиті кав'ярнями. Приблизно 30 % з них належить власникам ТЦ". Корогодський також пояснив новачкові, що потрібно максимально конкретно формулювати свої пропозиції: яка потрібна квадратура, скільки хочете платити і звертатися безпосередньо до директорів, а не до менеджерів та адміністраторів. “Презентувати. Домагатися. Може бути, ви проскочите. Хоча малоймовірно", - цитує Філіппенков Корогодського.

Олексій Пучков прийшов у бізнес приблизно тоді, коли Філіппенков народився. Тепер вони ділові партнери в проекті Майстерня пончиків. “Я думаю, талант Льоші за чотири місяці заощадив компанії $15-20 тис., - каже Пучков. - Тому ми і вирішили дати Олексію інший статус - не найманий працівник, а бізнес-партнер". Сама ідея побудувати мережу з продажу пончиків, які готуються на очах у клієнтів, народилася два роки тому. Перші інвестиції - близько $ 30 тис. Вони вже практично окупилися. До повної окупності залишилося не більше півроку. Новий партнер взявся за розвиток як власної мережі, так і франчайзингу. Іншими словами, схожа історія, що трапилася з велокав'ярнями - виробляти продукт, який дозволяє розширювати бізнес за рахунок нових підприємців. Філіппенков з азартом кинувся розвивати як франчайзинг, так і власну мережу компанії в торгових центрах країни. У планах компанії - масштабувати мережу на всю Україну і виходити на зарубіжжі - Молдову, Білорусь, Грузію, Польщу.

"В Україні немає дефіциту коштів, є дефіцит ідей, програм і людей, здатних їх генерувати в легальному полі і якісно реалізовувати. Ось чому такі як Филиппенков і є справжній золотий запас України", - резюмує Новий час.

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