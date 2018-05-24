Перехід на цифру: Україні з індустрією ПО допоможуть провідні світові агентства
Кабінет міністрів України затвердив план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2018 рік.
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Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.
Згідно з документом, уряд планує сприяти розробці програмного забезпечення у сфері електронного охорони здоров'я, освіти, підвищенню кібернетичного захисту, гармонізації міжнародних стандартів у сфері захисту інформації та інформаційної безпеки.
Крім того, Кабінет міністрів має намір проаналізувати перспективи та напрямки розвитку індустрії програмної продукції за допомогою провідних світових агентств.
Як повідомляв УНІАН, український IT-сектор забезпечує 3,6% ВВП країни.
У 2018 році уряд створив Фонд підтримки інновацій обсягом 50 мільйонів гривень, який може бути збільшений до 250 мільйонів гривень.