Президент Німеччини заявив про зростання зацікавленості німецького бізнесу Україною

За словами Штайнмаєра, на сьогоднішній день вже більше тисячі компаній працюють в Україні.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє про зростання зацікавленості німецького бізнесу Україною.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.

«Значно зросла зацікавленість німецької економіки в Україні. Понад тисяча німецьких фірм активно діють в Україні, багато інших цікавляться Україною, вони цікавляться економічними можливостями, які існують в Україні», - сказав Штайнмаєр.

Він також нагадав, що в Берліні відбудеться третій німецько-український економічний форум.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня президент Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що Україна та Німеччина домовилися про проведення спільного бізнес-форуму, який сприятиме розширенню економічної співпраці. «Ми дійсно досягли і з канцлером, і міністром закордонних справ, під час моєї зустрічі, домовленості щодо потужної урядової делегації Німеччини, яка має відвідати Україну найближчим часом. Проведення потужного бізнес-форуму, який сприятиме розширенню інвестицій», - повідомив глава Української держави.

Порошенко також відзначив зростання товарообігу між двома країнами. «Я можу сказати, що і я, і пані канцлер задоволені темпами зростання взаємної торгівлі – вона зросла більше, ніж на 20%», - констатував він.