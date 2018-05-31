У Єврокомісії розробили механізм підтримки проблемних країн єврозони

Через цей інструмент країни ЄС зможуть, за задумом ЄК, отримати кредити, гарантовані бюджетом Євросоюзу, в розмірі до 30 мільярдів євро.

Єврокомісія пропонує створити в наступному довгостроковому бюджеті ЄС на 2021-2027 роки Європейську функцію стабілізації інвестицій — механізм підтримки країн єврозони, що потрапили в непросте становище, через загальний бюджет всього Євросоюзу, свідчать матеріали ЄК.

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Цей інструмент буде "допомагати стабілізувати рівні державних інвестицій і допомагати швидкому відновленню економіки у випадках серйозних економічних потрясінь в країнах єврозони, а також в тих (державах ЄС), які беруть участь в Європейському механізмі обмінних курсів (ERM II)", — йдеться в повідомленні, передає Прайм.

Єврокомісія вважає, що цей інструмент допоможе підтримувати рівень державних інвестицій у разі виникнення в країні проблем, зберігаючи тим самим економічну стабільність.

Через цей інструмент країни ЄС зможуть, за задумом ЄК, отримати кредити, гарантовані бюджетом Євросоюзу, в розмірі до 30 мільярдів євро, йдеться в матеріалах ЄК. Планується, що кошти для кредитування будуть залучатися Єврокомісією на ринку.

Пропозиції Єврокомісії повинні бути схвалені Радою ЄС і Європарламентом.