ТЕДДІ-ПІКНІК в Ботсаду

9 та 10 червня в Ботсаду ім.Гришка відбудеться Тедді-пікнік – популярний на англомовному просторі світський захід, учасники якого одягаються у ретро-романтичному стилі і вирушають у красиве місце на природі в компанії плюшевих ведмежат, щоб насолодитися смачною їжею, спогляданням мальовничих краєвидів та невимушеним спілкуванням в компанії цікавих однодумців.

Як і дебютний пікнік, цьогорічний матиме благодійну складову. Партнером заходу виступає громадська організація «Відчуй», яка опікується людьми із порушеннями слуху. Тож частина коштів від продажу квитків буде спрямована на підтримку дитячого центру, де безкоштовно займаються діти із вадами слуху. Також на Тедді-пікніку будуть організовані локації, де працюватимуть перекладачі жестової мови.

Програму розваг підготували експерти з креативного дозвілля ThinkGlobal та Creativkids, і вона справді обіцяє бути дуже насиченою і різноманітною та включатиме постановки п’єс, вивчення традицій чаювання різних країн, створення арт-об’єктів тощо.

Англійський дух на пікніку забезпечуватиме Освітній центр British Study Centre, оцінити актуальність навчальних підходів якого зможуть і батьки, і малеча. А от атмосферу затишку та комфорту на пікніку створюватимуть, звісно ж, авторські ведмежата і ляльки, можна буде отримати закордонний паспорт для свого друга-тедді.

Також передбачено перегляд відеоробіт учасників кінофестивалю «Плюшеві історії». Прийом відео, створених за допомогою мобільного телефону, зараз триває на сайті.

Вартість квитків – 150 грн; В день заходу – 200 грн.

Діти до 7 років – безкоштовно; вартість включає вхід до Ботанічного саду.

Організатор: «Київ ТеддіЛенд»

kyivteddyland.com.ua

Подія в ФБ

https://www.facebook.com/events/248005965769656/

Інформація про захід:

http://www.kyivteddyland.com.ua/

https://www.facebook.com/KyivTeddyLand/

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Контакти:

095-894-5250

teddylandkyiv@gmail.com