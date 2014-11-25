Кабмін через девальвацію гривні хоче збільшити вартість ліцензії на 3G-зв'язок до понад 3 млрд грн

Кабінет міністрів України має намір збільшити мінімальну вартість ліцензії на зв'язок третього покоління до понад 3 млрд грн з раніше передбачених умовами тендеру 2,4 млрд грн у зв'язку з девальвацією гривні щодо долара.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«У КМУ є велике бажання збільшити вартісні вимоги до кожної смуги (радіочастот - УНІАН) з 2,4 млрд грн (запропонованих НКРЗІ) до понад 3 млрд грн (вводячи таким чином поняття "курсу" у процес)», - написав він.

За його словами, умови тендеру зі стартовою вартістю за ліцензію вже були узгоджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), і відправлені в Кабмін, однак уряд не виніс на розгляд питання затвердження цих умов на засідання 26 листопада.

Шимків також зазначив, що враховуючи те, що українські мобільні оператори отримують дохід у гривні, вимагати від них «індексування інвестицій», які будуть зроблені під час купівлі ліцензій, є нерозумним.

«Сьогодні оператори працюють на ринку України та отримують дохід у гривні, їх прибутковість падає, тому що економіка падає. Вимагати від них індексування інвестиції - це безумство непрофесіоналізму», - повідомив заступник голови АП.

При цьому він додав, що єдине, що стримує оголошення тендеру на покупку 3G-ліцензій - це підписання проекту розпорядження про оголошення тендеру прем'єр-міністром.

Читайте такожЗаступник глави АП розраховує на запуск 3G в Україні в лютому 2015 рокуЯк повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня прийняти ряд заходів з конверсії РЧР для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, НКРЗІ повинна була до 30 жовтня провести конкурс на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Оскільки терміни проведення тендеру були зірвані, Адміністрація президента розкритикувала уряд за зволікання з прийняттям постанови щодо оголошення конкурсу на впровадження 3G.

На засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на отримання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Затверджений регулятором документ передбачав проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора повинна була становити 2,443 млрд грн. Крім того, трьом переможцям операторам необхідно було б взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої становила 1,6 млрд грн.

У документі також зазначалося, що операторам необхідно також буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописувалося, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

На початку листопада НКРЗІ погодила з міністерствами і відомствами остаточні умови конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв'язок і відправила їх на затвердження в Кабінет міністрів, однак досі конкурс на отримання ліцензій для запуску зв'язку третього покоління не був оголошений.

На сьогоднішній день Україна є єдиною країною в Європі, яка не має повноцінної зв'язку третього покоління.