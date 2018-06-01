Гройсман назвав лист Данилюка послам G7 неприйнятним та необґрунтованим

Голова уряду зазначив, що міністр вибачився за цей лист і сказав, що це його помилка.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав лист міністра фінансів Олександра Данилюка послів "Великої сімки", в якому міністр розповів про конфлікт з призначенням його заступника, неприйнятним і необґрунтованим.

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Про це прем'єр сказав в ефірі одного з телеканалів.

"Ми з колегами-міністрами після засідання уряду в присутності Данилюка обговорювали це питання. Всі колеги вважають, що такий лист був абсолютно неприйнятним, а його реакція була невиправданою та емоційною", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що міністр вибачився за цей лист і сказав, що це його помилка.

"Тим не менш, це був лист вже не про Данилюка, який написав до Єврокомісії, це був лист, який підриває довіру до самої України, і є абсолютно необґрунтованим", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк пояснює свій лист до послів "Великої сімки", в якому він повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на посаду заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост, відсутністю можливостей для нормального діалогу.

У листі міністр повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити людину, яку лобіювали народні депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна - спочатку це був екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, пізніше - заступник керівника секретаріату Комітету ВР з податкової та митної політики Світлана Воробей.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост.