Гройсман назвав лист Данилюка послам G7 неприйнятним та необґрунтованим
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав лист міністра фінансів Олександра Данилюка послів "Великої сімки", в якому міністр розповів про конфлікт з призначенням його заступника, неприйнятним і необґрунтованим.
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Про це прем'єр сказав в ефірі одного з телеканалів.
"Ми з колегами-міністрами після засідання уряду в присутності Данилюка обговорювали це питання. Всі колеги вважають, що такий лист був абсолютно неприйнятним, а його реакція була невиправданою та емоційною", - сказав Гройсман.
Він зазначив, що міністр вибачився за цей лист і сказав, що це його помилка.
"Тим не менш, це був лист вже не про Данилюка, який написав до Єврокомісії, це був лист, який підриває довіру до самої України, і є абсолютно необґрунтованим", - зазначив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк пояснює свій лист до послів "Великої сімки", в якому він повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на посаду заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост, відсутністю можливостей для нормального діалогу.
У листі міністр повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити людину, яку лобіювали народні депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна - спочатку це був екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, пізніше - заступник керівника секретаріату Комітету ВР з податкової та митної політики Світлана Воробей.
У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост.