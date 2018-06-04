Гройсман назвав умову успішної боротьби з корупцією в Україні

Прем'єр заявив, що без створення антикорупційного суду боротьба з корупцією не буде успішною.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що без створення антикорупційного суду боротьба з корупцією не буде успішною.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

"Я думаю, що всі знають про те, наскільки важливий сьогодні в суспільстві питання справедливості та питання ефективної, реальної боротьби з корупцією. Глибоко переконаний, що без створення такого суду ця боротьба не буде успішною", - сказав Гройсман.

За його словами, без прийняття відповідного закону буде підірвано довіру як всередині суспільства, так і "міжнародний авторитет буде значно пошкоджено".

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону "Про Вищу антикорупційному суді" (№7440), внесений президентом Петром Порошенком.

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту, до якого було подано 1927 поправок. Станом на 24 травня Рада розглянула більше половини з них.

Одним з найважливіших неузгоджених моментів у законопроекті є норма про повноваження Громадської ради міжнародних експертів у питанні обрання суддів цього суду.

Ключовою претензією міжнародних партнерів та громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідних для погашення україною зовнішніх боргів у найближчі роки.

На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Ггойсман сьогодні, 4 червня, заявив, що складе повноваження у разі нестворення антикорупційного суду.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує прийняття парламентом рішення щодо президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд в четвер, 7 червня.