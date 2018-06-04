Путін підписав закон про контрсанкції проти США та їхніх союзників

Згідно з документом, уряд РФ може запроваджувати заходи протидії санкцій Вашингтона, але ці заходи не повинні стосуватися на життєво необхідних товарів, якщо їх аналогів немає в Росії чи інших країнах

Президент Росії Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав». Читайте такожРосійський бізнес виступив проти "захисту" від санкцій США Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації, повідомляє РБК. У Держдумі документ був прийнятий 22 травня, Рада Федерації схвалила його через тиждень. Закон дає уряду РФ право за рішенням президента країни вводити різні заходи протидії санкціям США проти Росії, але при цьому обмеження не повинні поширюватися на життєво необхідні товари, аналоги яких не виробляються в Росії чи в інших країнах. Такі рішення можуть бути прийняті головою держави РФ на підставі пропозицій Ради безпеки Росії.

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