У Швейцарії заморозили сотні мільйонів євро на рахунках олігарха Вексельберга, який потрапив під санкції США - ЗМІ

Крім того, гроші бізнесмена міг заблокувати і кіпрський Bank of Cyprus, у якому Вексельберг володіє часткою в 9,27%.

У Швейцарії банки через побоювання потрапити під санкції США заблокували близько одного мільярда франків (865 мільйонів євро) на особистих рахунках російського олігарха Віктора Вексельберга.

Про це виданню Forbes повідомило джерело в групі "Ренова", а раніше про блокування рахунків Вексельберга написав швейцарський тижневик Schweiz am Wochenende (копія матеріалу на сайті Watson).

За даними видання, на особистих рахунках Вексельберга були заморожені два мільярди франків (1,7 мільярда євро).

За інформацією Forbes, серед швейцарських банків, які заблокували кошти Вексельберга - UBS, Credit Suisse і Julius Baer.

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Крім того, гроші бізнесмена міг заблокувати і кіпрський Bank of Cyprus, у якому Вексельберг володіє часткою в 9,27%. Про це Forbes розповів співробітник однієї з компаній, що працюють з Bank of Cyprus. Підтвердити цю інформацію в "Ренові" виданню не вдалося.

За даними Schweiz am Wochenende, юристи Вексельберга готуються подати позови проти швейцарських банків та їх працівників, що прийняли рішення про замороження рахунків. Видання зазначає, що представники бізнесмена не бачать для цього підстав, оскільки рахунки були відкриті у відповідності зі швейцарськими законами, а активи на них номіновані у франках, а не в доларах.

Блокування торкнулася не тільки особистих рахунків Вексельберга. Видання Schweiz am Wochenende стверджує, що протягом кількох днів низка банків, включаючи UBS і Credit Suisse, відмовляла російському мільярдерові в доступі до великих пакетів акцій у швейцарських промислових компаніях Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада РФ надали підтримку бізнес-структурам Віктора Вексельберга, які потрапили під нові санкції США.

Нагадаємо, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Введення нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), тільки 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.