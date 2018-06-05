Глава Starbucks залишає свою посаду через 40 років роботи в компанії

У розмові з журналістом телеканалу CNBC Шульц розповів про намір продовжити кар'єру в політиці.

Голова ради директорів Starbucks Говард Шульц повідомив про рішення покинути свою посаду через майже 40 років роботи в компанії.

Про це повідомляється на сайті корпорації, передає РБК.

«Starbucks Corporation оголосила, що Говард Шульц покидає пост голови ради директорів та членів ради директорів», - йдеться в повідомленні.

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64-річний Шульц офіційно залишить свою посаду 26 червня. Його змінить Майрон Ульман, який раніше працював генеральним директором Starbucks.

У розмові з журналістом телеканалу CNBC Шульц розповів про намір продовжити кар'єру в політиці. Однак він поки що не став розкривати деталі своїх планів. Як зазначає телеканал, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що глава Starbucks готовий взяти участь у президентській гонці в 2020 році.

Шульц почав працювати в Starbucks 1981 році. За майже 40-річну кар'єру в компанії він двічі обіймав посаду генерального директора. У 2017 році він покинув цю посаду, але зберіг за собою пост голови ради директорів. В даний час Starbucks налічує понад 20 тис. торгових точок по всьому світу.