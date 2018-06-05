Рокіровка серед олігархів: в Росії з'явився новий найбагатший бізнесмен
Металургійний магнат обійшов за капіталом Олексія Мордашова, коли акції його "Новолипецького металургійного заводу" піднялися на 3,5%, збільшивши свій дохід до 20,19 мільярда доларів.
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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на рейтинг 500 найбагатших людей світу в Bloomberg Billionaires Index.
Зазначається, що 62-річний Лісін також контролює найбільший російський оператор вантажного залізничного транспорту та інтереси у судноплавстві, суднобудуванні та туристичному круїзному обслуговуванні. Він є головним акціонером "Новоліпецької сталі".
При цьому Олексій Мордашов, голова металургійного заводу "Северсталь", володіє 20,18 мільярда доларів.
Лісін закінчив Сибірський металургійний інститут у 1979 році і працював на металургійних заводах. Після розпаду Радянського Союзу він переїхав до Москви в 1992 році і почав експортувати метали. Протягом п'яти років, користуючись торговими преференціями, він придбав контрольний пакет акцій НЛМК через вторинний ринок і став його головою.
52-річний Мордашов був найбагатшою людиною Росії протягом 267 днів, після того як обійшов Володимира Потаніна.
Зазначимо, що Лісін - фігурант санкційного списку США. Його прізвище внесли до перелік через наближеність до режиму Володимира Путіна.