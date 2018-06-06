Акціонери Tesla відмовилися змістити Ілона Маска з посади керівника компанії

Ілон Маск запевнив інвесторів, що очікує прибутку вже в третьому і четвертому кварталах поточного року.

Акціонери компанії Tesla переобрали трьох директорів і проголосували проти пропозиції змістити Ілона Маска з посади керівника компанії.

Таке рішення було прийнято на щорічних зборах акціонерів Tesla в Маунтін В'ю, Каліфорнія, у вівторок, 5 червня, передає Голос Америки.

"Це були найбільш болісні, пекельні кілька місяців в моєму житті, але, я думаю, ми близькі до мети", - сказав Маск.

Ілон Маск заявив, що поставлена раніше мета збирати до кінця червня 5 тисяч автомобілів Model 3 на тиждень "цілком імовірна". За його словами, зараз складальні потужності компанії вже наблизилися до щотижневої цифри в три з половиною тисячі.

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"Ми в Tesla збираємо наші автомобілі з любов'ю. У багатьох інших компаніях вони створюються без душі, відділами маркетингу або фінансів. Ми не ідеальні, але ми вкладаємо в цю справу своє серце, і нам не все одно", - сказав він.

Глава компанії запевнив інвесторів, що очікує прибутку вже в третьому і четвертому кварталах поточного року. Він також пообіцяв, що незабаром буде оголошено про будівництво заводу Tesla в Шанхаї, про який зараз ведуться переговори з китайським урядом.

Tesla зіткнулася з труднощами в забезпеченні заявлених обсягів виробництва Model 3, життєво важливої для довгострокової прибутковості підприємства. Маск, який постійно запевняє інвесторів, що компанії не потрібно залучати додаткові кошти в поточному році, також потрапив під вогонь критики через свою поведінку в минулому місяці на конференції, присвяченій фінансовій звітності Tesla, де він не зміг зберегти самовладання і різко обірвав двох аналітиків, які попросили розповісти про труднощі з фінансуванням компанії і проблеми з масовим випуском Model 3. В результаті акції Tesla впали майже на 7 відсотків, що коштувало компанії два мільярди доларів ринкової вартості.