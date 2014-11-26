Експерт звинувачує Кабмін у навмисному затягуванні впровадження 3G-зв`язку в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу в середу висловила голова Інтернет асоціації України Тетяна Попова.

«Своїми діями персонально Яценюк блокує підписання тендерних умов на проведення конкурсу (на продаж 3G-ліцензії - УНІАН), які на даний момент уже готові, погоджені всіма державними органами і перебувають в Кабінеті міністрів. На своїх засіданнях уряд постійно вигадує щось нове і не підписує документи», - сказала вона.

Присутній на брифінгу старший партнер венчурного фонду Hybrid Capital Ілля Кенігштейн припустив, що блокування запуску 3G в Україні може бути результатом «корупційної схеми».

«За цим, безперечно, стоїть корупційна схема, яка бере свій початок ще з «домайданівських» часів і продовжує працювати», - сказав він.

При цьому Попова додала, що затягування видачі ліцензій «грає на руку» лише одній компанії.

Читайте такожЗаступник глави АП розраховує на запуск 3G в Україні в лютому 2015 року«Є олігархічна велика структура, яка лобіює свої інтереси, перш за все, фінансові. Ми розуміємо, що вартість «ТриМобу» (дочірньої компанії «Укртелекому» Ріната Ахметова - УНІАН) тяжітиме до нуля, коли буде видано ці три ліцензії», - додала Попова.

За її словами, на даний момент затягування процесу видачі ліцензій на зв`язок третього покоління насамперед негативно позначається на громадянах України.

«Від цього, насамперед, страждає український народ, тому що ми недоотримали до бюджету 7,5 млрд грн цього року – це мінімальна сума, яка повинна була надійти від продажу трьох ліцензій. Ми також оцінювали ринок праці – десь 10 тисяч нових робочих місць було б задіяно при розвитку 3G-мереж», - відзначила Попова.

Експерт ринку телекомунікацій Олена Мініч наголосила, що якщо Кабмін все ж підвищить базову вартість 3G-ліцензій, то процес затягнеться ще на більший термін, оскільки нові умови тендеру необхідно буде повторно погоджувати у профільних міністерствах і відомствах. При цьому вона не виключає, що, в разі підвищення мінімальної ціни за ліцензію, українські мобільні оператори можуть відмовитися від участі в конкурсі.

Читайте такожКабмін через девальвацію гривні хоче збільшити вартість ліцензії на 3G-зв'язок до понад 3 млрд грн«У разі індексації вартості ліцензії процес затягнеться ще більше. Доведеться робити повторне коло погоджень вже з новим Кабінетом міністрів. По-друге, оператори вийдуть також на своє коло узгодження бізнес-планів з інвесторами. Вірогідність того, що оператори відмовляться від конкурсу, дуже велика», - сказала Мініч.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків повідомив, що Кабмін має намір збільшити мінімальну вартість ліцензії на зв`язок третього покоління до більш як 3 млрд грн з раніше передбачених умовами тендеру 2,4 млрд грн у зв`язку з девальвацією гривні щодо долара. При цьому він відзначив, що у зв`язку з тим, що оператори одержують дохід у гривні, вимагати від них «індексування інвестиції - це безумство непрофесіоналізму».

Раніше Адміністрація президента не раз критикувала уряд за затягування з ухваленням постанови з оголошення конкурсу на впровадження 3G, оскільки терміни проведення тендеру, передбачені указом президента України, було зірвано.

На сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, яка не має повноцінного зв`язку третього покоління.