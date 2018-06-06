Відомий IT-бізнесмен Кардаков виплатив борги і запускає новий бізнес

Серед нових компаній Кардакова - перший у країні оператор послуг з кіберзахисту Security Operation Center.

Відомий IT-бізнесмен, засновник Інком та Датагруп, Олександр Кардаков виплатив борги і запускає новий бізнес.

Про це повідомила LIGA.net.

Нагадаємо, кредитна заборгованість його компаній перед банками почала формуватися в докризовий період 2008 року від інвестиційних проектів 2007-2008 років і особистих поручительств в інших проектах.

За інформацією ЗМІ, загальна сума позовів найбільших кредиторів компаній Кардакова - UniCredit, "Проинвестбанк" і "ВТБ" - сягнула 700 милолионов гривень. Повне погашення усіх боргів підприємець завершив в листопаді 2017 року.

Погашення кредитів не заважало Олександру Кардакову створювати і розвивати бізнеси, зокрема у сфері хмарних технологій та кібербезпеки. За його словами, зайнятися напрямком security його спонукала вразливість українського бізнесу і держсектора перед кібератаками. Наприклад, гучний вірус Petya вразив до 80% компаній і організацій. На три дні діяльність третини економіки була параллизована. "Одні добу простою бізнесу України - це 0,4% ВВП. Або близько 10 мільярдів гривень", - сказав бізнесмен.

Серед нових компаній Кардакова - перший у країні оператор послуг з кіберзахисту Security Operation Center. Юридично вже створена компанія "Октава Кіберзахист". Оператор орієнтований на середній бізнес, якому невигідно створювати і містити підрозділ інформаційної безпеки. А також на великі компанії, яким невигідно утримувати цілодобову чергову зміну інженерів кібербезпеки: "Персональні автомобілі ніхто не відміняв, але більшість людей користуються таксі. Так от, наша послуга - це таксі для тих організацій, у яких немає економічної доцільності створювати свій відділ кібербезпеки".

У планах Олександра Кардакова зайняти нішу аутсорсингу у сфері кібербезпеки. За його оцінками, ємність ринку послуг кіберзахисту в Україні вже можна оцінити в сотні мільйонів гривень. У найближчі роки вона досягне мільярдів. "На ринку є місце для 2-3 компаній, які професійно займаються кіберзахистом. Може, хтось прийде з-за кордону", - підкреслює Кардаков. У перспективі штат новоствореної компанії може збільшитися з початкових 25 до 50 осіб, а сам оператор — масштабуватися за межі України. Суму інвестицій Кардаков не повідомляє але за оцінками експертів такий проект, що включає побудову SOC, може коштувати від 1,5 до 5 мільйонів доларів.