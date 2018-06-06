Facebook перекриє Huawei доступ до даних користувачів - ЗМІ
Соціальна мережа Facebook має намір розірвати угоду з китайською компанією Huawei про доступ до персональних даних користувачів.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times.
Відзначається, що ця угода була підписана в 2010 році. Причиною його припинення послужило те, що компанія потрапила в список загроз національній безпеці США. У Білому домі вважають, що Huawei нібито тісно співпрацює з китайським урядом.
Крім Huawei Facebook надає дані користувачів ще трьом китайським компаніями - Lenovo, Oppo і TCL. Угоди з ними поки залишаються в силі.
Раніше повідомлялося, що соцмережа Facebook протягом 10 років передавала особисті дані користувачів щонайменше 60 виробникам смартфонів, серед яких Apple, Samsung та Microsoft.