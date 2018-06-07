Єврокомісія дозволила компаніям ЄС ігнорувати санкції США проти Ірану

Тепер Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для висловлення можливих заперечень.

Європейська комісія у середу, 6 червня, дозволила європейським компаніям ігнорувати американські санкції проти Ірану.

Комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках заходів на захист європейських компаній проти санкцій США, передає Deutsche Welle.

"Ці заходи спрямовані на захист інтересів компаній з країн ЄС, що інвестують в Іран", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Тепер Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для висловлення можливих заперечень проти цих змін, перш ніж вони наберуть чинності. Якщо жодних заперечень не буде, то норми наберуть чинності на початку серпня.

Одночасно ЄІБ заявив, що не може ігнорувати американські санкції проти Ірану. "Передумовою бізнес-моделі є те, що банк повинен залишатися надійною установою на міжнародних ринках капіталу, і це буде несумісним з ігноруванням можливих санкцій проти Ірану", - повідомив речник банку, передає агенція Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерного угоди, і Іран буде рішуче протистояти тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон допустив можливість введення санкцій проти європейських компаній у зв'язку з виходом США з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Натомість, посол Євросоюзу в США Девід О'Салліван заявив, що країни ЄС розроблять заходи у відповідь на можливі санкції з боку США. Про це

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні "духу" цієї угоди, тому що Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізовувати програму з розробки балістичних ракет.

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Угода, підписану в 2015 році у часи президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародне співтовариство у відповідь скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (його підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує "виключення" з їх дії.