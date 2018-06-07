Польщі важко без дешевої робочої сили - ЗМІ

У багатьох українців є проблеми з в'їздом до Польщі.

В цьому сезоні у Польщі може зіпсуватися до 40% врожаю полуниці, тому що її немає кому збирати. Чимало українців-заробітчан мають проблеми з в'їздом до Польщі.

Під загрозою також врожаї вишні і малини. Про це повідомив президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Гайовничек, передає "Польське радіо".

"Працівники з України дуже довго чекають візи, а на основі біометричних паспортів їх не впускають у Польщу, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в'їжджати тільки туристи. Однак, згідно із законом, власники цих паспортів також протягом трьох місяців можуть працювати. Польській економіці це дуже допомогло б", - каже Гайовничек.

Фермери звертаються до митних служб із закликом ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.