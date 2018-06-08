Зона вільної торгівлі з Ізраїлем під загрозою - депутат

Причиною можливого зриву угоди нардеп Михайло Головко називає невиконання Україною своїх зобов'язань перед ізраїльськими інвесторами навколо ситуації з готелем "Козацький".

Невиконання Міністерством оборони України та держпідприємством готель "Козацький" рішення Стокгольмського арбітражу від 30 вересня 2011 року може стати каменем спотикання у переговорах про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Дане рішення Стокгольмського арбітражу було затверджено судами України на виконання закону України про міжнародні суди. Про це OBOZREVATEL повідомив позафракційний народний депутат Михайло Головко.

"Я не виключаю, що ситуація з готелем "Козацький" може стати каменем спотикання. Торговельні відносини в зоні вільної торгівлі між Ізраїлем і Україною дуже вигідні. Тому що наша продукція може потрапляти на їхні ринки. Ізраїль має більшу купівельну спроможність. Наприклад, нам не вигідна з Китаєм зона вільної торгівлі, тому що їхні товари наші ринки засиплють. А ось з Ізраїлем цей крок - правильний", - зазначив Головко.

"На жаль, на сьогодні керівництво країни має поганий імідж", - підсумував нардеп.

І з незрозумілих причин блокує передачу держпідприємства профільному міністерству -міністерству економіки і торгівлі.

Відзначимо, що Михайло Головко є одним з авторів звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з закликом змінити орган управління готелем - з Міністерства оборони на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляється, 17-19 червня в Тель-Авіві відбудеться засідання спеціальної міжурядової торгової комісії з питань зони вільної торгівлі, інвестклімату та поглиблення торговельних відносин між Україною та Ізраїлем, де, ймовірно, буде піднято питання про невиконання Україною своїх зобов'язань перед ізраїльськими інвесторами навколо ситуації з готелем "Козацький".

Як писав OBOZREVATEL, Стокгольмський арбітраж зобов'язав ще в 2011 році Міністерство оборони України і держпідприємства "Готель Козацький" виконати умови договору з ізраїльським інвестором. Однак відомство не поспішає виконувати це рішення.