Японія висловила протест Росії через прокладання оптоволокна на Курили

Японська сторона заявила, що рішення прокласти оптоволокно «не відповідає позиції Японії з питання про північних територіях і викликає жаль».

В уряді Японії засмучені тим, що Росія прокладає оптоволоконну лінію до Південних Курил.

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Про це заявив генеральний секретар японського кабміну Есіхіде Суга під час прес-конференції, запис якої розміщений на сайті уряду країни, передає РБК.

«Російський уряд окупував північні території без жодних легальних підстав. І вони почали цей проект. Це дуже сумно. І через дипломатичні канали ми роз'яснимо нашу позицію російського уряду. І питання про північні території залишається відкритим, і його вирішення — важливе. І ми вирішимо це питання з допомогою переговорів з російським урядом», — сказав Суга.

У неділю, 10 червня, Міністерство закордонних справ Японії висловило протест у зв'язку з початком будівництва оптоволоконної лінії до Південних Курил. За даними газети Sankei, Москва повідомила Токіо про цей проект 5 червня. Японська сторона заявила, що рішення прокласти оптоволокно «не відповідає позиції Японії щодо питання про північні території і викликає жаль».

Президент «Ростелекому» Михайло Осеєвський на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в січні говорив, що прокладення підвідного кабелю на Курильські острови планують розпочати у травні-червні 2018 року, а в експлуатацію його розраховують ввести в 2019 році. Повідомлялося, що вартість проекту становить близько 3,3 млрд руб., при цьому 2,7 млрд руб. були виділені з федерального бюджету.

Чотири південні острови Курил перейшли до складу СРСР після Другої світової війни. У Токіо вважають, що острови є територією північної Японії.