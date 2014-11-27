Укрпошта припинила роботу на захоплених бойовиками територіях

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

«З 27 листопада державне підприємство «Укрпошта» зупиняє приймання та доставку поштових відправлень на територіях Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, «Укрпошта» прийняла таке рішення на виконання розпорядження указу президента України щодо стабілізації соціально-економічної ситуації на сході країни.

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У компанії також зазначають, що у випадку необхідності відправлення пошти споживачам, які проживають на непідконтрольних владі територіях, клієнти можуть відправляти пошту у найближчі відділення, що функціонують на підконтрольних Україні територіях у форматі «до запитання».

«У зв'язку з активним веденням бойових дій не здійснюється прийом поштових відправлень у місто Авдіївка, населені пункти Тельманівського та Ясинуватського районів Донецької області для уникнення загрози життю і здоров'ю працівників поштового зв'язку. Частково забезпечується надання послуг поштового зв'язку у міста Дебальцеве Донецької області і Попасна Луганської області», - сказано в повідомленні.

Повний перелік населених пунктів можна дізнатися на сайті «Укрпошти».

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрпошта" не буде приймати грошових переказів в зону АТО.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку у країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує понад 98 тисяч співробітників.

«Укрпошта» щороку поширює близько 10 тис. найменувань періодичних видань (понад 1 млрд примірників) за передплатою та у роздріб.