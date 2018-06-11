Другий «Тиждень швейцарського кіно» представляє програму

14 червня у кінотеатрі «Київ» розпочинається другий фестиваль «Тиждень швейцарського кіно», який зібрав у своїй програмі актуальні картини останніх років, відібрані на європейських фестивалях.

«Тиждень швейцарського кіно» відкриває хуліганська комедія «Стрікер». Стрікери – це відчайдухи, які вибігають оголеними під час масових заходів – наприклад, на футбольних матчах. Головний герой стрічки – вчитель фізкультури, який планує позбутися фінансових проблем, зайнявшись тренуванням стрікерів. На фестивалі комедій у Лос-Анджелесі стрічка отримала премію за найкращий іншомовний фільм та режисуру. Гостям «Тижня швейцарського кіно» фільм представлять режисер і продюсер Пітер та Девід Луїзі.

Також у програмі на глядачів чекає феміністська драма «Божественний порядок» режисерки Петри Фольпе. Як відомо, до 1971 року Швейцарія залишалася останньою західною республікою, де жінки не мали права голосу – фільм розповість про боротьбу простих жінок проти дискримінації. «Божественний порядок» отримав чотири премії фестивалю в Трайбеці та три національних премії Swiss Film Prize.

Італо-швейцарська мелодрама «7 днів» Рікардо Колла присвячена парі, яка знайомиться під час приготування весілля друзів. Зйомки стрічки пройшли на Сицилії, де відбуваються основні події.

«Щоденник мого розуму» – психологічна драма про підлітка, який перед вбивством своїх батьків записує свій план у щоденник та передає його своїй викладачці літератури. У головній ролі – зірка французького кіно, лауреатка премії «Сезар» Фанні Ардан.

Мелодрама «Навколо Луїзи» спільного виробництва Швейцарії та Бельгії розповість про співачку, яка переосмислює своє життя після зустрічі з батьком, з яким вона не бачилася багато років.

Після закінчення фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть провести покази швейцарського кіно у своєму місті в рамках проекту «Артхаус Клуб», для цього потрібно буде подати заявку на сайті club.arthousetraffic.com.

«Тиждень швейцарського кіно», організований Посольством Швейцарії в Україні, пройде у столичному кінотеатрі «Київ» з 14 по 18 червня.