Інфляція у Венесуелі перевищила 24 600%

Тільки в травні інфляція в країні становила 110%. Поріг гіперінфляції, коли валюта знецінюється за місяць на 50%, Венесуела переступила в кінці минулого року.

Інфляція у Венесуелі в травні в річному вирахуванні становила 24 600%.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національної асамблеї.

Відзначається, що центральний банк Венесуели не публікує дані щодо інфляції вже протягом двох років.

Тільки в травні інфляція в країні становила 110%. Поріг гіперінфляції, коли валюта знецінюється за місяць на 50%, Венесуела переступила в кінці минулого року.

Агентство відзначає, що венесуельський болівар тільки за минулий рік втратив 98% вартості до долара США.