Інфляція у Венесуелі перевищила 24 600%
15:04, 12 червня 2018Різне
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Тільки в травні інфляція в країні становила 110%. Поріг гіперінфляції, коли валюта знецінюється за місяць на 50%, Венесуела переступила в кінці минулого року.
Ілюстрація REUTERS
Інфляція у Венесуелі в травні в річному вирахуванні становила 24 600%.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національної асамблеї.
Відзначається, що центральний банк Венесуели не публікує дані щодо інфляції вже протягом двох років.
Тільки в травні інфляція в країні становила 110%. Поріг гіперінфляції, коли валюта знецінюється за місяць на 50%, Венесуела переступила в кінці минулого року.
Агентство відзначає, що венесуельський болівар тільки за минулий рік втратив 98% вартості до долара США.
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