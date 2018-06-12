Мінекономрозвитку порахувало, скільки у підприємців в Україні касових апаратів

У міністерстві повідомили, що скоро підприємці зможуть реєструвати касові апарати онлайн.

В Україні 107,6 тисячі підприємців використовують 280,5 тисяч реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

"Відмінні новини: скоро реєструвати і перереєструвати РРО на всіх етапах можна буде онлайн", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року Кабінет міністрів України підвищив поріг річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів і послуг, які можна проводити без застосування касового апарата, з 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень.

З 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

З 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів і іншої електроніки, незалежно від їх обороту або типу підприємства.