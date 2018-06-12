Масштаб міграції з України вимагає перепису населення - НБУ

За даними Держприкордонслужби, в 2008 - 2017 роках за межі України виїхало 3,7 мільйона українців, значна частина з яких не планує повертатися.

Масштаб міграційних процесів з України свідчить про необхідність проведення другого Всеукраїнського перепису населення, запланованого у 2012 році і тричі відкладеної на 2013, 2016 та 2020 рік.

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Про це йдеться в звіті Національного банку України щодо фінансової стабільності.

Нацбанк зазначив, що точний облік трудових мігрантів неможливий, при цьому, за даними Державної прикордонної служби, у 2008 - 2017 роках за межі України виїхали і не повернулися 3,7 мільйона українців, значна частина з яких не планує повертатися.

За оцінками НБУ, приватні грошові перекази з-за кордону - важливе джерело надходження валюти в Україну, які забезпечують стійкість внутрішнього валютного ринку, підтримують споживання і заощадження.

"Однак у довгостроковому періоді масова трудова міграція створює високі ризики. Вона призводить до зниження потенційного ВВП і надмірного тиску на державні фінанси, оскільки трудові мігранти рідко платять податки і соціальні внески", - наголошується в звіті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив оцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році на 2 мільярди доларів - до 9,3 мільярда доларів, або 8,4% ВВП, у зв'язку з удосконаленням методики розрахунку.

Згідно з оновленими даними, зростання обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році порівняно з 2016 роком становить 1,8 мільярда доларів, або 24%.