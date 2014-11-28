СОТ прийняла першу в своїй історії глобальну угоду про спрощення торгівлі

Вперше за 19-річну історію Світової організації торгівлі (СОТ) 160 країн-учасниць уклали глобальну угоду. Документ, прийнятий у четвер, 27 листопада, на засіданні генеральної ради СОТ у Женеві, вводить стандарти для митного контролю і прикордонних формальностей, передає «Німецька хвиля» з посиланням на агентство Reuters.

Тим самим відкрито шлях для ратифікації пакету угод про спрощення процедур торгівлі, прийнятих на Балійській конференції в 2013 році і пізніше заблокованих Індією.

Читайте такожЄвросоюз подав до СОТ позов проти Росії

Завдяки угоді, обсяг світової торгівлі, за оцінкою Міжнародної торгової палати (ICC), в найближчі роки збільшиться приблизно на один трильйон доларів, буде створено понад 20 мільйонів нових робочих місць.

Читайте такожСОТ погіршила прогноз зростання світової торгівлі

Європейський Союз і США вітали досягнення домовленості. За словами комісара ЄС з торгівлі Сесілії Мальмстрем, СОТ, прийнявши угоду, підтвердила свою провідну роль у міжнародній торговій політиці.