Держаудитслужба перевірить АМКУ за дорученням Кабміну

Причиною стали численні скарги про факти зупинки або відміни процедур закупівель, що призводить до неефективного використання коштів.

Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторської службі виконати комплексну перевірку Антимонопольного комітету України за фактами блокування їм проведення тендерів на державні закупівлі.

Читайте такожАМКУ знайшов винних у різкому подорожчанні автогазу: звинуватив низку мереж АЗС у змові

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Представляючи проект рішення, міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко зазначив, що уряд отримав багато скарг про факти зупинки або відміни процедур закупівель, що призводить до неефективного використання коштів.

"Був підготовлений проект протокольного доручення уряду, щоб Держаудитслужба провела комплексну перевірку таких фактів. Ми запитаємо всю необхідну інформацію від міністерств, центральних органів і зробимо детальний аналіз таких фактів", - сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що необхідно, щоб такі перевірки проводилися з виявленням конкретних фахівців, які підписували такі рішення.

"Потрібно, щоб перевірки були з конкретними прізвищами конкретних людей, які несуть за це відповідальність. Там є відповідні фахівці, які це все підписують. Я б хотів, щоб країна їх знала. Будемо накопичувати дані для роботи антикорупційного суду", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та "дармоїдів" у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Зокрема, прем'єр повідомив про заблокованих АМКУ тендерах, необхідних для виробництва конкурентної української продукції, а також тендері на закупівлю сканерів для митниці ГФС.

У грудні 2017 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявляв, що не проти проведення незалежного аудиту відомства, щоб "розвіяти всі інсинуації".