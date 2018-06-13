Львівські ветеринари витратили 1 мільйон бюджетних коштів на VIP-кросовер

Тендер на поставку автомобіля виграла компанія "Реформ" і 5 червня Держпродспоживслужба уклала з ними відповідний договір.

Відділення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області, під виглядом спеціалізованого, купило кросовер у VIP-комплектації за 1,12 мільйона гривень, повідомляється на сайті системи Prozorro.

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Згідно з технічним завданням, ветеринари купили спеціалізований транспортний засіб "Ветеринарна допомога", марки Skoda Kodiag Style 2.0 TDI / 110 кВт (150 л. з). Як сказано в техзавданні, автомобіль повинен бути новим, 2018 року випуску, і сучасним. Так, у нової "швидкої допомоги" ветслужби повинен бути шкіряний салон і кермо з підігрівом для радіо і телефону, голосове керування, інформаційна навігаційна система "AMUNDSEN", Apple з'єднання і дитячі сидіння. Також комплектація передбачає спеціалізовані для ветслужби елементи. Це набір інструментів для розтину тварин, сумка з набором засобів, необхідних для надання невідкладної допомоги тваринам, сумка-холодильник на 6 літрів з хладоэлементами, термоконтейнер на 10 літрів.

Варто зазначити, що офіційні дилери продають машину такій комплектації (без спеціалізованих елементів) за 946,65 тисячі гривень.

Як повідомляється, тендер на поставку кросовера виграло ТОВ "Реформ" і 5 червня Госпотребслужба вже уклала з цією компанією відповідний договір.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Кабінет міністрів збільшив бюджет на покупку автомобілів державним службовцям. Вартість одного автомобіля зросла з 0,5 мільйона гривень до 1,2 мільйона гривень.

Начальником Головного управління Держпродпспоживслужби у Львівській області є Євген Баркит.

Довідка УНІАН. Система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень та послуг - понад 1,5 мільйона гривень. За час своєї роботи система дозволила заощадити понад 46 мільярдів гривень бюджетних коштів. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом. У 2017 році обсяг держзакупівель в Prozorro досяг 500,3 мільярда гривень.