"МТС Україна" може змінити бренд на Vodafone

Мобільний оператор МТС вивчає можливість використання бренду британської телеком-групи Vodafone в Україні на умовах франшизи. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Капитал".

За словами співрозмовника, Vodafone в деяких країнах співпрацює з місцевими операторами на умовах франшизи торгової марки. "За це місцевий гравець може відраховувати 3-4 % доходів від послуг", - підкреслює він.

У Vodafone Iceland, наприклад, британська група не володіє ні однією акцією. Але місцевий оператор Fjarskipti hf. використовує за договором як саме відоме ім'я, так і його рекламну практику.

Один із членів Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації заявив, що представники МТС вже зверталися у відомство за консультацією про можливість використання нового бренду Vodafone на умовах франшизи. "НКРЗІ не була б проти", - додав він.

Читайте також«МТС Україна» продала своє майно в окупованому Криму майже за 18 млн євро

У прес-службі "МТС Україна" додаткових коментарів не надали. Начальник відділу зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан сказала, що такими питаннями займаються представники IR-департаменту групи. За минулі кілька днів зв'язатися з ними, за її словами, не вдалося.

Нагадаємо, МТС є партнером Vodafone з 2008 р. Домовленість передбачала спільні закупівлі софта й обладнання зі знижками, дозволяла впроваджувати окремі продукти та послуги. "МТС Україна" є донькою російської компанії МТС.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські власники МТС вирішили продати частину українського бізнесу через складну політичну обстановку.