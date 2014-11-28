Єврокомісар назвав умови інтеграції України в ЄС

Про це заявив на зустрічі із представниками бізнесу в Києві єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан.

"У Росії економічні показники падають, у ЄС будуть зростати. Очевидно, в якому напрямку Україні слід рухатися. Ми хочемо бачити процвітаючого сусіда, з яким можна будувати економічну кооперацію", - сказав Хан.

Єврокомісар зазначив, що ключовою характеристикою політики сусідства ЄС стане індивідуальний підхід до кожного партнера, а також відмова від універсальних індикаторів.

Читайте такожНові робочі місця та покращення умов життя наблизять Україну до ЄС - єврокомісар Ган

"Основний підхід до нової політики ЄС - упор на економічну співпрацю", - сказав Хан.

Важливим досягненням Євросоюзу останніх років європейський чиновник назвав з'єднання грошових потоків та політики сусідства. За словами Хана, за наявності певної бізнес-інфраструктури фінансові ресурси стали доступнішими для країн - партнерів ЄС.

Також єврокомісар зазначив, що в умовах сформованої парламентської коаліції та уряду в Україні настане час для негайних реформ, головними з яких є боротьба з корупцією, покращення інвестиційного клімату та підвищення ефективності державного управління, а також децентралізація влади.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада між ЄС та Україною було підписано угоду, згідно з якою Євросоюз надасть Україні допомогу у розмірі 55 млн євро, з яких 50 млн євро - кошти для регіональної бюджетної підтримки, а ще 5 млн євро - технічна допомога на покращення регіональної політики.

Крім того, до кінця грудня Євросоюз надасть Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги в рамках виконання раніше погодженої програми фінансової допомоги нашій країні загальним обсягом 1,6 млрд дол.