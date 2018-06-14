Гройсман розповів, яким має бути аудит Антимонопольного комітету

Прем'єр-міністр вважає, що аудит АМКУ повинен бути жорстким та ефективним.

Перевірка діяльності Антимонопольного комітету, яку виконає Державна аудиторська служба, повинна бути жорсткою, ефективною та прозорою.

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Згідно з повідомленням на сайті уряду, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з головою Державної аудиторської служби України Лідією Гавриловою.

"Уряд прийняв рішення здійснити перевірку Антимонопольного комітету на предмет надзвичайно чутливого питання, про яке я чую з усіх куточків нашої країни. Недосконалість або можливість несумлінно виконувати закон у деяких випадках використовується Антимонопольним комітетом для того, щоб робити державні закупівлі неможливими або блокувати їх по всій країні. Це призводить до неефективності використання бюджетних коштів, до порушення правил конкуренції, штучного стримування проведення робіт по всій країні, - сказав Гройсман. - Хотів би, щоб цей аудит був прозорим, ефективним, жорстким. Для того, щоб ми чітко розібралися, яка ситуація в Антимонопольному комітеті, хто гальмує процеси, хто сприяє неефективній роботі. І далі необхідно підготувати звіт - з прізвищами, результатами і повідомити українцям. Публічність додає відповідальності".

Голова уряду наголосив, що цього звіту чекають усі.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторської службі виконати комплексну перевірку Антимонопольного комітету України за фактами блокування їм проведення тендерів на державні закупівлі.

У вересні минулого року Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та "дармоїдів" у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Зокрема, прем'єр повідомив про заблокованих АМКУ тендерах, необхідних для виробництва конкурентної української продукції, а також тендеру на закупівлю сканерів для митниці ГФС.

У грудні 2017 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявляв, що не проти проведення незалежного аудиту відомства, щоб "розвіяти всі інсинуації".