В Україні з'явиться Офіс розвитку малого та середнього бізнесу

Згідно з опитуванням Спілки українських підприємців, майже 90% українського МСБ очікує зростання своїх підприємств в 2018 році.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі знаходиться на заключному етапі створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва як консультативно-дорадчого органу при міністерстві.

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Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Серед основних завдань Офісу - підготовка рекомендацій уряду з підтримки МСБ, впровадження механізму кредитних гарантій, створення єдиного інформаційного ресурсу для МСБ, підтримка створення центрів підтримки підприємництва в регіонах, проведення тренінгів, координація міжнародної технічної допомоги та популяризація підприємництва.

Фінансову підтримку Офісу забезпечить Євросоюз через проект підтримки підприємництва Forbiz. Координувати діяльність Офісу буде заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін у минулому році затвердив Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в Україні до 2020 року, яка передбачає збільшення ролі МСБ в економіці. Стратегія, зокрема, регламентує створення державного інституту по реалізації політики розвитку підприємництва.

Згідно з опитуванням Спілки українських підприємців, майже 90% українського МСБ очікує зростання своїх підприємств в 2018 році.