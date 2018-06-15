Україна підписала угоду з ОЕСР щодо поглиблення співпраці

Перший віце-прем'єр-міністр України підкреслив, що співпраця з Організацією економічного співробітництва і розвитку є важливим інструментом для оцінки конкурентних переваг національної економіки України.

Уряд України підписав угоду з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яке подовжує дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співпраці між Урядом України та ОЕСР.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, угоду підписали перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та заступник генсекретаря ОЕСР Марі Ківініємі.

"Ми надзвичайно цінуємо співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку, тому що отримуємо вагому експертну підтримку для реалізації самих амбітних завдань у ключових напрямках реформування України: боротьбу з корупцією, реформи державного управління та забезпечення верховенства права, а також інвестицій та покращення бізнес-клімату", - наголосив Кубів.

Перший віце-прем'єр-міністр України підкреслив, що співпраця з Організацією економічного співробітництва і розвитку є важливим інструментом для оцінки конкурентних переваг національної економіки України.

"Україна готова приєднатися до Рекомендації ОЕСР щодо ефективного державного інвестування на всіх рівнях управління для проведення реформи державних інвестицій в Україну. Ми також готові продовжити заходи щодо приєднання України до Рамкової домовленості офіційно підтримуваних експортних кредитів і приєднатися до робочої групи за експортними кредитами та кредитними гарантіями", - сказав Кубів.

Довідка УНІАН. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) - міжнародна організація, членами якої сьогодні є 34 країни. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь в багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР входить до трійки провідних світових економічних установ, поряд з МВФ і Світовим банком. ОЕСР сприяє економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом надання технічної допомоги.