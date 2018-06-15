У МЕРТ не вважають анексію Криму і окупацію Донбасу непередбаченими обставинами

Чиновники визнали анексію Криму і окупацію Донбасу обставинами, близькими до норми. Такими, які не вплинули на рівень імпорту.

Чиновники визнали анексію Криму і окупацію Донбасу обставинами, близькими до норми. Такими, які не вплинули на рівень імпорту.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) не визнала анексію Криму та окупації Донбасу непередбаченими обставинами при проведенні спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти та олеуму.

Про це йдеться у статті Бізнес-порталу UAprom з посиланням на неконфіденційну версію доповіді Комісії.

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"Факт, що МЕРТ відмовився врахувати, - це наявність непередбачених обставин. А адже це головна вимога СОТ при проведенні будь-якого спецрозслідування. Як відомо, різке зростання імпорту товарної сірчаної кислоти в Україну стався після анексії Криму та окупації Донбасу. В результаті з ринку пішли два підприємства "Кримський титан" і "Костянтинівський хімзавод", забезпечували понад 50 відсотків поставок споживачам. У той же час чиновники визнали дані обставини близькими до норми і вже ніяк не вплинули на рівень імпорту", - відзначає видання.

Крім того, журналісти стверджують, що текст документа рясніє фактами того, як під потрібне рішення Комісії підганяються будь-які цифри без аналізу. Наприклад, Міністерство економіки і торгівлі просто повірила на слово заявникам розслідування, що у них є необхідні цистерни.

"МЕРТ у своїй доповіді просто вказала, що отримала документальне підтвердження наявності рухомого складу в потрібній кількості, хоча Східгзк і Сумихімпром не надали жодних доказів, крім голослівних тверджень", - пише видання, додаючи, що в Україні дефіцит цистерн для перевезення сірчаної кислоти традиційно покривався за рахунок імпорту.