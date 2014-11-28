Контроль Росією транзиту з Білорусі ставить під сумнів сенс існування МС



У п'ятницю Россільгоспнагляд повернув понад 360 т європейської плодоовочевої продукції, яку намагалися поставити в РФ через Білорусь, повідомляє управління відомства у Брянській і Смоленській областях, пише gazeta.ru.

У Москві вважають, що за допомогою транзитних вантажів білоруські компанії постачають у російські магазини продукти з ЄС, що потрапили під продовольче ембарго. Ці побоювання побічно підтверджуються останніми даними Федеральної митної служби Росії (ФМС).

За даними відомства, імпорт товарів із Європи у союзну республіку від дня введення російського ембарго (7 серпня) зріс на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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У 2013-му Білорусь імпортувала від 7 серпня 197 тис. т продукції, а в цьому - 355 тис. т. Вдвічі, наприклад, збільшилося завезення в Білорусь свіжої риби з Норвегії - до 6,5 тис. т. Зросли поставки молока з Литви від 0,15 тис. т до 10 тис. т. У серпні було завезено 208 т канадської свинини, а у жовтні - 3,6 тис. т. Польські яблука: у серпні - 3,5 тис. т, а у жовтні - 11 тис. т. Усе це, на думку Москви, вже пряме свідчення того факту, що Білорусь замішана у реекспорті заборонених товарів у Росію.

Першим ходом у відповідь на адресу мінської влади стала заборона Россільгоспнагляду на постачання до РФ продукції дев'яти білоруських м'ясокомбінатів. Причина заборони - у м'ясі виявлені небезпечні для споживача мікроорганізми (кишкова паличка і сальмонела) та антибіотики тетрациклінової групи. У федеральній службі вважають, що зниження якості продукції викликане тим, що білоруські виробники використовують дешеву канадську сировину. Фактично це натяк на реекспорт товарів із ЄС, заборонених до завезення в Росію від 7 серпня.

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У відповідь на дії російських відомств білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що «засмучений» позицією Москви. Він вважає неприпустимим контроль транзитних вантажів на кордоні Росії і впевнений, що такий захід виправданий лише на зовнішньому кордоні Митного союзу.

«Мене сьогодні поведінка російської влади не просто дивує, а пригнічує. Якщо найближчим часом не буде нормалізована торгівля між двома країнами, ми змушені будемо реагувати. Що це за поведінка?!» - обурився Лукашенко в розмові з губернатором Санкт-Петербурга Георгієм Полтавченком.

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«У мене складається враження, що на прикладі Білорусі у черговий раз, взявшись то за газову трубу, то за нафтову, а зараз за продовольчі питання, хочуть показати комусь чи всьому світу, провчити когось. Але ми ж не щенята, щоб водити нас за комір», - заявив президент Білорусі.

Він запропонував «не пресувати» і «не щемити» його країну, зазначивши, що не потерпить такого з боку Москви.

У свою чергу у Россільгоспнагляді вважають, що питання контролю транзитних відправлень з Білорусі через територію РФ у Казахстан та інші країни має бути вирішене у тристоронньому форматі на рівні Митного союзу. «Наступного тижня ми зустрічаємося з нашими білоруськими колегами і щиро сподіваємося, що казахські колеги не залишаться осторонь», - заявила прес-секретар відомства Юлія Трофімова.

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Втім, в Астані, за визнанням Трофімової, не горять бажанням що-небудь міняти.

«Казахстан не приймає нашу систему (контролю) і не має наміру брати участь у переговорах такого формату. Ми розцінюємо цю позицію як небажання йти назустріч», - зазначила вона.

Коли Москва ввела ембарго на постачання продуктів із Європи та США, білоруські сільгоспвиробники і чиновники аграрної галузі відчули себе щасливчиками, які виграли в лотерею. Прем'єр-міністр республіки Михайло М'ясникович заявив, що уряд розраховує вже у 2015 році наростити валютну виручку від поставок продуктів у Росію до $7 млрд - і цей планований дохід був закладений у держбюджет.

Однак наростити сільськогосподарське виробництво поки що не виходить, і білоруські виробники почали активно скуповувати та перепродувати закордонну сировину, що подешевшала, - польське, американське і канадське м'ясо, литовське, польське і голландське молоко, грецькі, німецькі, польські, українські та молдавські овочі і фрукти. Втім, президент Лукашенко можливість такого реекспорту начисто відкидав.

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«Реекспорт, він неможливий. Він відслідковується. Можливо купити цю норвезьку рибу, яка заборонена до постачання в Росію, або плодоовочеву продукцію у Німеччині або Польщі, завезти в Білорусь, переробити, отримати соки та інше, інше - це вже буде білоруська продукція, та продати її на російському ринку - це не заборонено. Ембарго вашим це не заборонено», - пояснював раніше Лукашенко.

Білорусь брала участь у реекспорті заборонених у Росії товарів і до введення продуктового ембарго, зазначають експерти. Після того, як Молдова (разом із Україною) підписала угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, РФ різко обмежила постачання фруктів із цієї країни. Але експорт молдавських яблук у Білорусь зріс у 24 рази. Зрозуміло, що дефіциту яблук у Білорусі немає і західна сусідка Росії використовується як транзитний майданчик для молдавських фруктів.

Втім, незважаючи на швидке зростання продажів продуктів у РФ, баланс білоруської зовнішньої торгівлі продовольством різко погіршився. Як повідомляє Белстат, республіка у січні - вересні 2014 року збільшила експорт продовольчих товарів лише на 0,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року, а імпорт зріс на 20,5%.

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Білоруський агропромисловий комплекс із його радянською системою радгоспів і колгоспів залишається на плаву лише завдяки російському ринку. У Білорусі більше половини сільськогосподарських підприємств збиткові і живуть за рахунок держдотацій. Причому у республіці ціни на продукти не нижче за російські і у два-три рази вищі, ніж у сусідніх Литві, Польщі та Україні. Середня білоруська сім'я витрачає на їжу 40,8% своїх доходів, тоді як середня російська - 30,3%.

Контроль над реекспортом підриває базові засади функціонування союзу - вільне переміщення товарів і послуг, зазначають спостерігачі. Конфлікт інтересів може виявитися нерозв'язним. «Але з іншого боку, російське ембарго виявилося вигідним для Білорусі і Казахстану, оскільки воно дозволяє їм розширювати фактичну присутність на ринку, проти чого якраз і виступає Россільгоспнагляд», - говорить перший віце-президент російського Центру політичних технологій Олексій Макаркін.

За словами Трофімової, зустріч з питання транзиту у тристоронньому форматі може відбутися наступного тижня.