Українські цукерки рекламують ЧС в Росії: «АВК» через скандал призупинила поставки продукції до Німеччини

"АВК" припинила співпрацю з німецькою компанією через продаж українських цукерок у Німеччині з рекламою Чемпіонату світу з футболу, який проходить зараз у Росії.

Один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні - компанія "АВК" (м. Київ) призупинила поставки своєї продукції німецькій компанії Dovgan GmbH через продаж українських цукерок в Німеччині з рекламою Чемпіонату світу з футболу в Росії і написом "Смакують, як у Росії".

Читайте такожЧемпіон світу збірна Німеччини сенсаційно програла у першому матчі на ЧС-2018

Про це українська компанія повідомила на своєму сайті.

"На сьогоднішній день будь-які поставки продукції німецькій фірмі Dovgan GmbH призупинені", - повідомили в АВК.

Як відзначили в компанії, з німецькою фірмою Dovgan, яка реалізує продукцію під брендом «Matroschka» переважно на території Німеччини та інших країн Євросоюзу, АВК співпрацює протягом багатьох років на умовах Private Label. За умовами контракту, німецька фірма залишає за собою право в односторонньому порядку приймати рішення з оформлення упаковок. Згідно з інформацією на сайті, дизайн тубуса цукерок не є розробкою компанії АВК, макет створюється партнерами, виходячи з власних міркувань.

Крім того, фірма Dovgan GmbH, укладаючи такі контракти з торговими мережами Німеччини, не повідомляє АВК про їхні умови.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація «АВК» є лідером українського ринку в сегменті вагових шоколадних цукерок. До її складу входять 4 кондитерські фабрики, розташовані в Донецьку, Дніпрі, Луганську та Мукачеві. У липні 2014 року корпорація призупинила роботу луганської фабрики, а в січні 2015 року - донецької фабрики через бойові дії у регіоні.

«АВК» випускає кондитерські вироби під брендами «Королівський Шедевр», Domior, «Королівський шарм», «Крем-Суфле», «Мажор», «Жувіленд».

Компанія експортує свою продукцію в більш ніж 60 країн світу.