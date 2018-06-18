У Росії можуть ввести мита на всі інтернет-покупки за кордоном

Зараз в Росії митом не обкладаються посилки, загальна вартість яких за місяць – максимум 1000 євро, а вага – 31 кг.

Федеральна митна служба Росії (ФМС) направила до Мінфіну пропозицію обкладати митом покупки будь-якої вартості в зарубіжних інтернет-магазинах.

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Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на джерела.

Відзначається, що спрямована комплексна пропозиція щодо вдосконалення транскордонної інтернет-торгівлі. Бюджету це додасть 25 млрд руб. на рік, а російську інтернет-торгівлю зробить конкурентоздатною.

Зараз в Росії митом не обкладаються посилки, загальна вартість яких за місяць – максимум 1000 євро, а вага – 31 кг. Понад суму мито – 30%, але не менш 4 євро за 1 кг.

Партнери Росії по Євразійському економічному союзу (ЄАЕС) вже домовилися поступово знижувати максимальну суму: за Митним кодексом ЄАЕС з 2019 р. до 500 євро, а з 2020 року – до 200 євро.

Мінфін РФ пропонував 500 євро вже з липня цього року, уряд ідею поки не схвалив.