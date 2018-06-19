Німецький дистриб'ютор прокоментував продаж українських цукерок з рекламою ЧС в Росії

Нагадаємо, в німецьких магазинах з'явилися українські цукерки в упаковці, промаркованій логотипом, що нагадує символіку Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії.

У німецькій компанії Dovgan Gmbh вважають, що українська громадськість має пишатися тим, що українські продукти продаються по всій Німеччині.

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Про це заявив керуючий компанії Андрій Ковальов, коментуючи цукерковий скандал за участю кондитерської компанії АВК, пише liga.net.

"Ми з величезною радістю продаємо українські продукти в Німеччині, і не тільки від АВК, але й від Ніжина і багатьох інших українських виробників. Так само і українська економіка отримує від нас стабільні платежі в євро, що дозволяє АВК збільшувати кількість робочих місць і покращувати оплату праці своїм працівникам", - повідомили в німецькій компанії.

На питання про те, де була упакована партія цукерок АВК, і хто займався фасуванням, представник німецького дистриб'ютора не відповів.

"У нас є як у комерційної структури природно закрита інформація, яку ми не бачимо необхідності відкривати", - додав Ковальов.

Нагадаємо, в німецьких супермаркетах під торговою маркою Matroschka surprise (Матрьошка сюрприз) з'явилися цукерки виробництва української компанії АВК, упаковані в коробки з футбольною символікою. Слоган на ній каже: "Смачно, як у Росії". На упаковці-тубусі є напис українською мовою "Відкривати тут".

В АВК заявили, що німецькі партнери дійсно купили партію цукерок на умовах private label. "Дизайн візуалізації тубуса не є розробкою компанії АВК, макет створюється партнерами, виходячи з власних міркувань. За умовами контракту, німецька фірма залишає за собою право в односторонньому порядку приймати рішення з оформлення упаковок", - повідомили в прес-службі компанії.

Пізніше в АВК заявили, що призупинили поставки цукерок Dovgan GmbH на тлі скандалу через розміщену на упаковці рекламу ЧС-2018.