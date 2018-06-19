Одеська обладміністрація допоможе українському експорту

Зокрема, фахівці з ОДА будуть консультувати бізнес і допомагати продавати товари за кордон.

В Одеській області запустять «Центр підтримки експорту». Фахівці обладміністрації будуть консультувати бізнес і допомагати продавати товари за кордон. Губернатор регіону Максим Степанов розповів про це в ході дискусії «Стан і перспективи реалізації національних реформ».

«Завдяки жорсткій позиції Президента України в останні роки українська економіка демонструє стабільне зростання. Країна стала привабливою для інвесторів. Найбільше значення масштабних і системних реформ - це те, як вони відчуваються людьми в регіонах, кожним з нас. Будуються нові заводи, запускаються зернові термінали, з'являються умови для бізнесу, які формують розумну економіку регіону», - підкреслив Степанов.

За статистикою, у 2017 році середньомісячна зарплата в Одеській області зросла на 36,1% і склала 6 542 гривні. Як відзначили в ході дискусії, «це при тому, що завдяки політичній волі президента Петра Порошенка майже з нуля було створено Збройні сили України».

«Одеська область займає четверте місце в Україні за обсягом прямих іноземних інвестицій. В цілому, країна займає 76 місце в рейтін Doing business проти 137 місця в 2013 році. Продовжується співпраця з потужними міжнародними інституціями. Їх підтримка дає нам нові можливості і переваги, які вже, наприклад, дав безвізовий режим з країнами ЄС», - додала національний консультант ООН по секторальної експортної стратегії України Дарина Антоненко.

Відзначимо, в процесі відкритої дискусії були підняті також теми досягнень у світовій політиці, відновлення і розвиток економіки, процес деолігархізації і судової реформи, розвиток інфраструктури, результати по боротьбі з корупцією, де особлива увага присутні приділили вдосконаленню системи електронних закупівель «ProZorro». Участь в обговоренні взяли керівники департаментів ОДА, профільні експерти та представники громадськості.