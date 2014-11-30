Путін підписав закон про створення вільної економічної зони в анексованому Криму

Як передає ТАСС, документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Відповідно до закону вільна економічна зона (ВЕЗ) в Криму створюється терміном на 25 років, іможе бути подовжена.Читайте такожЖителям окупованого Криму знову відключали електрику

Особливий режим, застосовуваний учасниками ВЕЗ включає: особливості здійснення містобудівної діяльності та землекористування при розміщенні об'єктів, необхідних для реалізації учасниками ВЕЗ інвестиційних проектів; особливий режим оподаткування відповідно до законодавства РФ про податки і збори; надання в порядку, встановленому бюджетним законодавством РФ, субсидій на компенсацію витрат учасників ВЕЗ.

Згідно з документом, юридична особа (індивідуальний підприємець) може бути включена до єдиного реєстру учасників вільної економічної зони, якщо здійснює підприємницьку діяльність в наступних сферах (галузях) діяльності: санаторно-курортна сфера і сфера туризму, сільське господарство, переробна промисловість, високотехнологічні галузі економіки, логістична (портова і транспортна інфраструктура), суднобудування.

На території ВЕЗ зможуть здійснювати діяльність не лише її учасники, а й інші особи, які таким статусом не володіють. Однак учасник ВЕЗ не має права здійснювати діяльність у сфері надрокористування, розвідки, розробки родовищ континентального шельфу, видобутку корисних копалин.

Обсяг капітальних вкладень в інвестиційний проект протягом перших трьох років повинен становити не менше 30 млн руб., а якщо це суб'єкт малого і середнього підприємництва, то не менше 3 млн руб.

Також опубліковано підписанийВолодимиром Путіним закон про внесення в низку законодавчих актів змін, необхідних у зв'язку з прийняттям закону про створення ВЕЗ в Криму.