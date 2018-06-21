Де дають бонус 3000 грн за оформлення депозиту

Депозити - чи не єдиний варіант інвестицій, доступний зараз для простих українців. На жаль, він приносить все менше доходів - останні півтора року банки поступово знижували ставки за вкладами. Але сайт Мінфін знає, як заробити на депозиті більше.

У банків накопичилося занадто багато грошей. Вони кредитують мало, тому переплачувати за депозити громадян їм немає жодного сенсу. Через це ставки за вкладами падали довгий час. За даними НБУ, в кінці минулого року прибутковість заощаджень у гривні досягла п'ятирічного мінімуму, депозитів у валюті - виявилася найнижчою за всю історію українського ринку.

Нинішні ставки за вкладами в кращому випадку не дозволяють інфляції «з'їсти» накопичення. Банки платять за річний гривневий вклад в середньому 14,28%. Але з отриманої суми відсотків ще потрібно сплатити податок на доходи фізосіб і військовий збір (18% і 1,5% відповідно). Так що вкладнику залишається зовсім небагато. Особливо якщо згадати, що інфляція в квітні в річному вимірі досягла 13,1%.

У такій ситуації навіть + 1-2% до ставки відіграють важливу роль. Сайт Мінфін знає про це і допомагає вкладникам заробити більше.

Як працює «Бонус до депозиту»

У 2014 році на сайті Мінфін запустущена незвичайна для України програма - «Бонус до депозиту». Її суть проста: через сайт minfin.com.ua клієнти можуть оформити заявку на вклад в одному з банків-учасників програми. За це Сайт Мінфін гарантує надбавку до відсотків за депозитом в розмірі від 0,75% до 2% річних.

Банки платять cайту Мінфін за залучених клієнтів. Частиною зароблених грошей сайт ділиться із вкладниками, виплачуючи їм бонус. Наприклад, тільки за минулий рік було виплачено 1,6 млн грн бонусів, а всього за час дії програми - 6 млн грн.

При такій схемі співпраці виграють усі. Банки нарощують депозитний портфель, вкладники отримують більшу прибутковість за депозитами, сайт Мінфін заробляє прибуток.

Як оформити акційний вклад

Схема виглядає просто. Потрібно вибрати депозит одного з банків-учасників програми «Бонус до депозиту». Далі - залишити заявку на minfin.com.ua.

Після оформлення депозиту необхідно повідомити про це співробітників контакт-центру сайту Мінфін. Протягом 32 днів після цього вкладник отримає свій бонус «живими» грошима на рахунок будь-якого українського банку.

Скільки можна заробити

Розмір бонусу відрізняється від банку до банку. Наприклад, поклавши на депозит в банк Форвард 200 000 долл на 12 місяців, можна відразу отримати бонус 1,5% річних від сайту Мінфін, тобто 3000 грн.

Це досить значна надбавка, якщо врахувати, що жодних зусиль для отримання грошей докладати не потрібно. При цьому гроші вкладника надійно захищені. Всі депозити до 200 000 грн - гарантовані державою.

Всього в програмі «Бонус до депозиту» бере участь 7 банків: банк Альянс, Універсал Банк, Форвард, Конкорд, ОТП, Глобус Банк, Кристал-Банк.

Детальніше про бонуси - на сторінці програми: Бонус до депозитів