Новий Закон про ТОВ полегшить життя підприємцям і збільшить ВВП країни – експерт

Цей закон змінить правила гри для більш ніж 500 тисяч товариств з обмеженою відповідальністю в Україні та забезпечить лібералізацію корпоративного управління.

На думку співавтора законопроекту, партнера юридичної фірми AEQUO Ганни Бабич, нововведення забезпечить не тільки гнучкість ведення підприємницької діяльності, але і захистить бізнес від рейдерства, повідомляє "Політика".

"Прийняття закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю стало одним з найбільш очікуваних подій в історії реформування корпоративного законодавства України. Цей закон змінить правила гри для більш ніж 500 тисяч товариств з обмеженою відповідальністю в Україні та забезпечить лібералізацію корпоративного управління, максимальну гнучкість ведення підприємницької діяльності основним бізнес-осередком країни, а також захист бізнесу від рейдерства. Крім того, в довгостроковій перспективі закон сприятиме збільшенню ВВП країни за рахунок створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій в українську економіку", – говорить Ганна Бабич.

17 червня 2018 року вступив в силу новий Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" № 2275-VIII, який замінив застарілі норми Закону "Про господарські товариства" 1991 р. Серед основних нововведень закону є запровадження корпоративного договору, відсутність обмеження кількості учасників ТОВ, зміна вимог до складання установчих документів товариств, встановлення чітких механізмів прийняття рішень учасниками товариств, порядку створення наглядової ради та ін.

Закон дає можливість ТОВ і ТДВ протягом року привести свої статути у відповідність з новим Законом і без сплати реєстраційного збору провести державну реєстрацію відповідних змін. До 17 червня 2019 року (або до внесення будь-яких змін в статут за рішенням товариства) положення старого статуту будуть превалювати над положеннями Закону для даного суспільства.

"Повинна відзначити високий професіоналізм групи експертів, яка бере участь у розробці та просуванні закону, і подякувати кожному за величезний внесок в успішне здійснення цього складного проекту", – говорить Ганна Бабич.