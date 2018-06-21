Петро Димінський веде переговори про продаж ZIK - французькі ЗМІ

У близькому оточенні Димінського потенційним покупцем називають українського бізнесмена Василя Веселого.

Видання Agetimes Économie з посиланням на свої джерела в Ніцці пише, що власник ФК «Карпати», український олігарх Петро Димінський розпродає активи, щоб розплатитися з боргами.

Як зазначає "Обозреватель", про це кореспонденту Agetimes Économie розповіли джерела, близькі до бізнесмена. В першу чергу мова йде про продаж українського телеканалу ZIK. У близькому оточенні Димінського потенційним покупцем називають українського бізнесмена Василя Веселого.

В Україні Петро Димінський знаходиться в розшуку: його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП. 18 липня 2017-го його автомобіль став учасником аварії, в якій загинула жінка. Провину за ДТП взяв на себе охоронець бізнесмена Андрій Борщ. 7 грудня 2017-го року Петру Димінському повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП, а через кілька днів оголосили його в розшук. В результаті Димінський 22 серпня 2017 року покинув Україну. На початку 2018-го бізнесмен звернувся в Інтерпол і заявив, що українські правоохоронці розшукують його з політичних мотивів.

Нещодавно в українських ЗМІ з'явилася інформація про можливий продаж телеканалу. 22 березня Петро Димінський вийшов зі списку кінцевих бенефіціарів компаній «Міст ТБ» і «Нові комунікації», які володіють каналом ZIK. Такий крок пов'язували з небажанням бізнесмена розлучатися з медіаактивом. Однак кредитори продовжили наполягати на своєму і не залишили Димінському виходу. В оточенні бізнесмена кажуть, що телеканал вже знаходиться в процесі продажу.

Політична вага ZIK в Україні нижче, ніж у інших телеканалів – 1+1, Інтер, 112, 5 канал і т. д. Водночас покупка може бути цікава напередодні прийдешніх виборів в Україні.