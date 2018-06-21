Гендиректор УНЛ Андрій Бочковський: "Майбутнє лотерейного ринку - в нових технологіях"

Перспективи розвитку лотерейної галузі полягають, перш за все, у впровадженні нових технологій.

Про це в своєму інтерв'ю виданню «РБК-Україна» заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

«Нещодавно я повернувся з Праги, де пройшла конференція під назвою Дні лотерейної індустрії - найбільший щорічний захід Асоціації європейських лотерей. Це, по суті, майданчик для обговорення перспектив розвитку галузі на наступний рік. І в цьому році конференція була присвячена якраз цифровим технологіям і можливостям, які відкривають такі технології», - розповів він.

Як повідомив Бочковський, в Празі багаторічний партнер «Української національної лотереї» американська корпорація IGT (International Game Technology) представила власну інноваційну ідею щодо застосування технології блокчейн в лотереї.

«Ця технологія забезпечує повну прозорість операцій для всіх, і завдяки їй кожна зацікавлена ​​сторона, в тому числі державний орган або гравець, може зберігати повну базу всіх випущених квитків (ланцюжків блокчейну), які постійно оновлюються. Є й інші ідеї застосування блокчейн в операційній діяльності, наприклад, для відстеження лотерейних терміналів і миттєвих лотерей», - заявив Бочковський.

За його словами, перспективним напрямком розвитку лотереї, як і раніше, залишаються смартфони і мобільні додатки.

«Сьогодні смартфонами користується в середньому 80% населення у Західній Європі, і 65% в Центральній і Східній Європі. За допомогою смартфону можна здійснювати всі лотерейні операції самостійно. Серед новацій, на яких зосередили увагу на конференції, було застосування QR-кодів, які можна використовувати в роздрібній мережі для самостійного створення лотерейного квитка, виплати виграшів, програм лояльності тощо. Обговорювали питання платежів через смартфони, які можна через різні сервіси прив'язувати до платіжних карток та оплачувати лотереї, формувати і отримувати електронні квитки і чеки», - повідомив гендиректор УНЛ.

Раніше власник УНЛ, британський бізнесмен Майкл Джон Фогго спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на покупку частки компанії.

«Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні придбання я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення - неправда. Інформація про наявність у когось опціону на викуп частки УНЛ - теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб і інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність», - підкреслив він.