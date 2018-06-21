Німеччина заробила майже 3 мільярди євро на фінансовій допомозі Греції

Надання Греції кредитів і купівля грецьких облігацій принесли країні 2,9 млрд євро.

Німеччина з 2010 року заробила на купівлі грецьких облігацій в рамках програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) 2,9 млрд євро.

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Про це повідомило в четвер, 21 червня, агентство dpa з посиланням на відповідь уряду Німеччини на запит партії "Союз-90"/"зелені", передає "Німецька хвиля".

Відповідно до укладених угод, прибуток країн, отриманий ними в рамках програми ЄЦБ з викупу грецьких облігацій, має бути перерахований Греції. Умовою для нарахування є проведення Афінами запланованих реформ і впровадження пакету заходів економії.

До 2017 року Німецький федеральний банк в рамках програми ЄЦБ заробив близько 3,4 млрд євро. При цьому Греції і Європейському стабілізаційному механізму прибуток був перерахований тільки в 2013 (527 млн євро) і в 2014 році (387 млн євро). Крім того, кредит Афінам за лінією державного банку KfW приніс Берліну відсотки в розмірі 400 млн євро.

Експерт "зелених" з бюджетних питань Свен-Крістіан Кіндлер закликав знизити борговий тягар Греції. Неприпустимо санувати бюджет Німеччини мільярдними нарахуваннями за відсотками від грецьких паперів, вважає він. За словами Кіндлера, Греція вживала жорстких заходів економії і виконувала свої зобов'язання. Тепер Єврогрупа повинна виконати свої обіцянки", заявив експерт "зелених".

Нагадаємо, з 2010 року Греція отримує від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) фінансову допомогу. Виплати за третім пакетом допомоги у розмірі 86 млрд євро будуть завершені в серпні.

Афіни витратять близько 3,3 млрд євро на обслуговування кредитів. Частина решти коштів піде на створення резервного запасу для періоду після закінчення виплат за третім пакетом. Після закінчення виплат у рамках третього пакету фінансової допомоги кредитори вирішили надати Греції додаткові гроші, щоб знову відкрити країні повний доступ до фінансових ринків.