Обмеження імпорту сірчаної кислоти з Європи вдарить по іміджу України - промисловці

За словами Каленкова, введення обмежувальних заходів в бік ЄС спричинить за собою заходи у відповідь, зіпсує імідж України на міжнародній арені.

Представництво Євросоюзу висловлювало стурбованість у зв'язку з введенням мит на імпорт сірчаної кислоти в Україну і надію на те, що питання буде розглянуто в рамках міжнародних зобов'язань України і СОТ, і погоджене з Євросоюзом.

Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметаллургром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Каленкова, введення обмежувальних заходів в бік ЄС спричинить за собою заходи у відповідь, зіпсує імідж України на міжнародній арені.

"Вже зараз ми бачимо, що якщо будь-які обмеження будуть введені - вони настільки необґрунтовані, що це викличе процес СОТ, також, як було по легковим автомобілям кілька років тому. Тоді Україна змушена буде зняти це рішення, але імідж вже буде зіпсований і негативний результат для економіки буде отримано", заявив Каленков.

При цьому збиток економіці, за словами Каленкова, буде значний, у зв'язку з тим, що близько третини всього українського експорту - це продукція гірничо-металургійного комплексу, який постраждає через обмеження імпорту сірчаної кислоти.

"Це нас турбує ще й з тієї точки зору, що ми один з важливих головних експортерів в Україні, де близько 28% всього українського експорту - це ГМК. Але крім усього іншого, 85%, наприклад, металургійної продукції, що йде на експорт. Якщо ми будемо приймати такі рішення необґрунтовані, від Європейського Союзу, країн СОТ ми можемо отримати заходи у відповідь, які ще більш негативно вплинуть на економіку України. І тому інакше, як афера це не можна називати", повідомив Каленков.

Як повідомлялося раніше, підприємства "Сумихімпром" і "Східний ГЗК" ініціювали розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти, результатом якого може стати монополізація ними ринку введення мит на ввезення сировини в Україну, а також крах металургійної галузі України.