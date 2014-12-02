Кабмін затвердив умови конкурсу на 3G-ліцензії

10:19, 02 грудня 2014
Різне
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Кабінет міністрів України затвердив умови конкурсу на придбання ліцензій на 3G-зв’язок, які раніше були узгоджені Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та іншими профільними міністерствами і відомствами.

Затверджено офіційні умови конкурсу на 3G / УНІАН

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №1181 від 5 листопада обнародувано на сайті уряду.

«Затвердити умови тендеру на одержання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)» ... затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), від 28 жовтня 2014 року №730», - говориться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на одержання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право одержання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора становитиме 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам, які перемогли, необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінювалася в 1,6 млрд грн.

У документі також відзначається, що операторам необхідно буде впродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а впродовж 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів із населенням більш як 10 тисяч чоловік.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

Раніше в НКРЗІ відзначали, що після затвердження умов тендеру урядом регулятор готовий відразу оголосити конкурс на одержання ліцензій, який відбудеться за 60 днів.

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