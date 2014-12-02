Нацкомісія оголосить конкурс на 3G-ліцензію до 9 грудня - заступник голови АП

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«9 грудня НКРЗІ ухвалить рішення про оголошення конкурсу», - написав він.

У свою чергу, в НКРЗІ поки що не змогли назвати точну дату оголошення конкурсу на 3G-ліцензії.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про затвердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв‘язок.

Раніше на засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на отримання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

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Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років в усіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора становить 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам, що перемогли, необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінювалася в 1,6 млрд грн.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років – на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням більш як 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

Раніше в НКРЗІ зазначали, що після затвердження умов тендеру урядом регулятор готовий відразу оголосити конкурс на отримання ліцензій, який відбудеться через 60 днів.