Стартову ціну ліцензії на 3G-зв'язок збільшили до 2,7 млрд гривень

Кабінет міністрів України збільшив стартову вартість ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для впровадження зв'язку третього покоління (3G) до 2,7 млрд грн з раніше пропонованих 2,443 млрд грн.

Про це сказано в остаточному тексті умов проведення тендеру, опублікованому на сайті Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Згідно з умовами тендеру, рішення про збільшення вартості даної ліцензії було ухвалене з урахуванням зростання інфляції в країні.

«Мінімальна вартість кожного лота (без урахування витрат, пов'язаних з конверсією радіочастотного ресурсу України у зазначених смугах радіочастот) визначається з урахуванням розрахункової вартості кожного лота, збільшеної на прогнозний індекс інфляції», - сказано в документі.

Нагадаємо, раніше заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків повідомив, що НКРЗІ ухвалить рішення про оголошення тендеру на купівлю ліцензій на зв'язок третього покоління (3G) на своєму засіданні 9 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про затвердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G- зв‘язок.

На засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на отримання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років в усіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Раніше прийняті комісією умови тендеру допускали вартість ліцензії для мобільного оператора 2,443 млрд грн.

Крім того, трьом операторам, що перемогли, необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінювалася в 1,6 млрд грн.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років – на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням більш як 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

Раніше в НКРЗІ зазначали, що після затвердження умов тендеру урядом регулятор готовий відразу оголосити конкурс на отримання ліцензій, який відбудеться через 60 днів.